реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Игрок «Баварии» Кейн побил рекорд Бунеслиги и помог клубу разгромить «Майнц»

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Игрок «Баварии» Кейн побил рекорд Бунеслиги и помог клубу разгромить «Майнц»

Футболист мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн стал первым игроком в истории, кому удалось забить два или более гола в восьми матчах в дебютном сезоне в Бундеслиге.

До этого рекорд принадлежал Уве Зеелеру, Фридхельму Коницке и Тони Польстеру, которым удалось забить два и более мяча в семи матчах дебютного сезона.

Кейн в матче против «Майнца» забил три мяча, а его команда победила со счетом 8:1.

В турнирной таблице чемпионата Германии «Бавария» занимает второе место, имея в активе 57 очков. Лидирует в турнире леверкузенский «Байер», набрав 64 очка. Замыкает тройку сильнейших «Штутгарт», набрав 53 балла.

В следующем туре «Бавария» сыграет «Дармштадт 98»

Кейн стал игроком «Баварии» летом 2023 года. До этого он на протяжении 12 лет защищал цвета лондонского «Тоттенхэма». В Англии он стал лучшим бомбардиром в истории своей команды (280 голов), трижды брал звание лучшего игрока «Хотспур», семь раз становился лучшим игроком месяца Английской премьер-лиги (АПЛ), трижды становился лучшим бомбардиром турнира.

Ранее Мануэль Нойер повторил достижение легенды «Реала Икера Касильяса.

Что думаешь? Комментарии

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
Проблемы с наркотиками, развод родителей, концерт с Bon Jovi: как выглядят и чем занимаются дочки российских звезд

Проблемы с наркотиками, развод родителей, концерт с Bon Jovi:…

Думаете, им помогли знаменитые фамилии? 9 марта 2024, 18:00147Написать комментарий…

Полина Гагарина собралась на пенсию: почему 36-летняя певица решила завязать с концертами

Полина Гагарина собралась на пенсию: почему 36-летняя певица решила…

Этим летом у нее будет «итоговое» выступление 9 марта 2024,…

Денег хватило на два года: сбежавший из России актер Семен Трескунов просит о помощи

Денег хватило на два года: сбежавший из России актер…

У себя в соцсетях он опубликовал подробное резюме 9 марта…

Кумир советских детей и секс-символ XX века. За что мы любим Гагарина?

Кумир советских детей и секс-символ XX века. За что…

10 малоизвестных фактов о первом космонавте 10 марта 2024, 00:0937Написать…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp