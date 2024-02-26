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Игрок ЦСКА Заболотный: пытаемся создать достойную конкуренцию «Зениту»

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Игрок ЦСКА Заболотный: пытаемся создать достойную конкуренцию «Зениту»

Нападающий московского ЦСКА Антон Заболотный, говоря о результатах армейского клуба в первой половине сезона, отметил, что в Российской премьер-лиге (РПЛ) клуб должен быть выше, а также высказался о конкуренции с петербургским «Зенитом». Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«У нас сейчас идет хорошая подготовка к весенней части. Уверен, будем готовы на 100 процентов. Видно, что «Зенит» поднасытился победами. Да и другие команды прибавили в классе. Пытаемся создать достойную конкуренцию», — заявил Заболотный.

ЦСКА после 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 28 очков, делит седьмое место с казанским «Рубином». В матче 19-го тура РПЛ армейцы на своем поле примут «Оренбург». Игра пройдет 2 марта на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 14:00 по московскому времени.

«Зенит» идет на втором месте в турнирной таблице национального первенства, набрав 36 очков. Подопечные Сергея Семака отстают от лидера — «Краснодара» — на два балла. В первом матче после рестарта турнира петербургский клуб на домашней арене примет московский «Спартак». Игра состоится 2 марта, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Ранее ЦСКА http://www.gazeta.ru/sport/news/2024/02/26/22417105.shtmlпопросили не валять дурака.

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