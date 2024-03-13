«Футбольный клуб «Химки»»‘ class=”item-image” >

Полузащитник подмосковных «Химок» Хетаг Хосонов в интервью Legalbet после матча 1/4 финала Пути регионов Кубка России против «Краснодара» заявил, что команде удалось обыграть соперника за счет дисциплины и самоотдачи.

«Мы показали очень хороший футбол, обыграли одно из лидеров чемпионата России. Получается, доказали, что Первая лига — лучшая лига мира! Все сыграли очень дисциплинированно, выполнили установку тренера. Меня заменили не из-за игровых моментов, тут претензий нет», — заявил футболист.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Арена Химки», завершилась победой подмосковной команды со счетом 2:0.

«Краснодар» в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) идет на втором месте, набрав 39 очков. «Быки» всего на один балл отстают от лидера национального первенства — «Зенита». «Химки» играют в Первой лиге, после 22 туров команда из Подмосковья возглавляет турнирную таблицу, набрав 42 очка.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» подписал контракт с новым тренером.

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