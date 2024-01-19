Нападающий московского «Локомотива» Тимур Сулейманов рассказал о трудном детстве и нехватке денег на обувь. Его слова передает «Матч ТВ».

«Я же тогда в футбол босиком играл, чтобы научиться. С таджиками, узбеками, другими ребятами. В Москве? В 13 лет? Да. У меня вообще была одна пара обуви — для того, чтобы ходить в школу.

В первом же матче забил, потом во втором, в третьем. Тогда мне тренер на свои деньги купил первые бутсы, а ещё начал платить мои первые премиальные: за каждый гол в игре давал по 100 рублей», — сказал Сулейманов.

Сулейманов родился в Дербенте (Дагестан), а в девять лет переехал в Москву, где начал заниматься в школе «Сокол», а затем в «Локомотиве». В 2021 году нападающий перешел в «Пари Нижний Новгород». В сезоне-2023/24 «Локомотив» вернул своего воспитанника — форвард выступает за москвичей на правах аренды. Он провел за «железнодорожников» 11 игр (2+1) в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Ранее Сулейманов предложил Дзюбе побороться в октагоне.

Что думаешь?