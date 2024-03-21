Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс признался, что ему приятно смотреть на голы российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Его слова передает Sportsnet.

«У нас всех не хватает слов, чтобы описать это. Он величайший снайпер всех времен, поэтому всегда интересно играть против него и смотреть, как он забивает голы, а также наблюдать за волнением и страстью, которые он испытывает, когда забивает голы. Очевидно, нам бы хотелось, чтобы он не забивал нам, но, когда ты настолько хорош, у тебя обязательно будут возможности, и большую часть времени он ими пользуется», — сказал Мэттьюс.

В ночь с 20 на 21 марта в рамках матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мэйпл Лифс» разгромил «Вашингтон» со счетом 7:3. В составе «Кэпиталз» дублем отметился Александр Овечкин.

За всю карьеру в Национальной хоккейной лиге Овечкин забросил 845 шайб. На счету легендарного канадца Уэйна Гретцки, который возглавляет список лучших снайперов за всю историю НХЛ, 894 оформленных гола. Отставание составляет 59 шайб.

Ранее команда Капризова разгромно уступила, пропустив шесть безответных шайб.

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