ИИ стал аудиогидом по каткам в Москве

На портале “Узнай Москву” размещены новогодние аудиогиды по пяти каткам столицы, при подготовке материалов были использованы технологии искусственного интеллекта (ИИ), рассказала вице-мэр города Наталья Сергунина.«”Аудиогиды посвящены пяти крупным ледовым площадкам, в том числе в Парке Горького, саду “Эрмитаж” и парке “Сокольники”. Экскурсии озвучил голосовой помощник общегородского контакт-центра. Он проанализировал информацию, расставил паузы, ударения и сам воспроизвел текст”, – подчеркнула заместитель мэра.

Ранее робот-ассистент озвучил велосипедный прогулочный маршрут, соединивший Парк Горького с парком Победы, пишет издание “Вести Подмосковья”.

Радио Sputnik также рассказало, как в больницах Москвы ИИ помогает выявить признаки инсульта.

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