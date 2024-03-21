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IMO: вулкан Рекьянес в Исландии выбросил огромный столб диоксида серы

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IMO: вулкан Рекьянес в Исландии выбросил огромный столб диоксида серы

Извержение вулкана Рейкьянес на одноименном полуострове привело к выбросу гигантского шлейфа токсичного диоксида серы (SO2), который движется по Северной Европе по направлению к России. Об этом сообщается на сайте Исландского метеобюро (IMO).

Согласно заявлению IMO, 17 марта Рейкьянес выбрасывал около 50 килограммов диоксида серы в секунду. Работников близлежащей электростанции Сварценги эвакуировали из-за высокого уровня газа, в местных жителей попросили не покидать свои дома, следует из данных Гражданской защиты Исландии.

Диоксид серы — это соединение серы с кислородом, которое представляет собой бесцветный газ с резким запахом. В малых концентрациях он раздражает слизистые оболочки глаз и дыхательных путей, а в больших дозах может вызывать затруднения дыхания и глотания, отек легких и носовые кровотечения. Кроме того, SO2 служит причиной кислотных дождей.

По информации европейской службы спутникового мониторинга атмосферы «Коперник», к 18 марта выбросы диоксида серы значительно сократились.

Пятикилометровый столб SO2 поднялся в атмосферу и устремился в сторону других стран Северной Европы. Газовый шлейф уже миновал Великобританию и приближается к скандинавскому региону. Как показало моделирование специалистов «Коперника», ядовитое облако может добраться до России, но к тому времени оно почти полностью рассеется и станет безопасным.

По словам экспертов, вулканический шлейф диоксида серы представляет низкую опасность для людей, однако может повредить озоновый слой планеты.

Ранее геологи разгадали тайну возникновения фонтанов из лавы при извержении вулканов.

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