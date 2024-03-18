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Independent: в США женщина называет себя собакой и спит в клетке

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Independent: в США женщина называет себя собакой и спит в клетке

Женщина из США рассказала, что идентифицирует себя как собаку и живет в клетке, пишет Independent.

Американка, которая называет себя Мяу Дэлин, рассказала, что ощущает себя не человеком, а собакой, поэтому и ведет образ жизни животного. Женщина живет в большой клетке, где спит и ест, а еще выходит на прогулку с людьми, которые платят за это деньги. Она утверждает, что у нее нет романтических отношений с мужчинами и не планирует заводить отношения с кем-либо.

Образ жизни Мяу позволил ей собрать поклонников по всему миру. Люди активно подписываются на ее соцсети и оставляют хвалебные комментарии. Однако есть и такие пользователи, которые не понимают увлечений Дэлин.

«А когда она заболевает, то ходит к ветеринару?», — иронизируют комментаторы.

Ранее пользователей соцсетей удивила женщина из Индии, погладившая одежду с помощью скороварки.

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