Индия успешно запустила в космос спутник для изучения черных дыр XPoSat

Индия успешно запустила в космос ракету-носитель PSLV-C58, которая вывела на орбиту спутник XPoSat. Об этом сообщает Индийская организация космических исследований (ISRO) в социальной сети X.

По данным Hindustan Times, запуск спутника рентгеновской поляриметрии XPoSat (X-Ray Polarimeter Satellite) является первой подобной индийской миссией. Ранее такая отправлялась только Соединенными Штатами.

Как пишет The Times of India, аппаратура спутника измерит поляризацию рентгеновского излучения, которое исходит приблизительно от 50 потенциальных космических источников. Ожидается, что такого рода исследования помогут лучше понять природу черных дыр, нейтронных а также звезд, активных ядер галактик и пульсарных ветровых туманностей.

Ранее коллаборация Large-Sized Telescope (LST) сообщили об открытии самого далекого активного галактического ядра с высокими энергиями, когда-либо обнаруженным наземными гамма-телескопами.

Взято

отсюда

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