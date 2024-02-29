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InfoBRICS: Россия уничтожит базы НАТО при прямом военном столкновении

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InfoBRICS: Россия уничтожит базы НАТО при прямом военном столкновении

Россия сможет уничтожить все военные объекты и базы НАТО, которые Москва сочтет важными в военном отношении в случае прямого военного конфликта альянса с РФ. Об этом заявил военный аналитик Драго Босник в статье для InfoBRICS.

«Москва разрушит все объекты, которые она сочтет важными в военном отношении, отбросив экономику целевых стран на десятилетия назад. Ни один здравомыслящий лидер независимой (или хотя бы частично независимой) страны не хотел бы этого. И у Европы на самом деле нет способа отреагировать без перевода конфликта в термоядерный обмен», – отметил Босник.

Он подчеркнул, что НАТО не может коллективно «вмешиваться в дела Украины по той простой причине, что неонацистская хунта не является ее официальным членом».

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал опасными заявления французского лидера Эммануэля Макрона об отправке европейских войск и войск НАТО на Украину.

На этой неделе президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж примет все возможные меры, чтобы Россия не одержала победу в украинском конфликте. По его словам, вопрос отправки войск Евросоюза на Украину обсуждался лидерами западных стран, но консенсус еще не достигнут. Премьер-министр Франции Габриэль Атталь также не исключил возможность отправки военных на Украину.

Ранее в Совфеде рассказали, что означает отправка войск НАТО на Украину.

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