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Иномарки из гаража Госдумы выставят на открытые торги

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Иномарки из гаража Госдумы выставят на открытые торги

Иномарки из гаража Госдумы, в основном, Ford Focus и Ford Mondeo 2008-2014 годов выпуска, выставят на открытые торги, пишет “Парламентская газета” со ссылкой на информацию из Управления делами президента.«”Выбывшие в результате замены автомобили – преимущественно марки Ford Focus и Ford Mondeo 2008-2014 годов выпуска – реализуются в установленном порядке на открытых аукционных торгах. Вырученные деньги расходуются на закупку новых автомобилей и оборудования к ним”, – говорится в сообщении.

По данным Управления, выставляемые на аукцион машины выработали свой ресурс и требуют неоправданно дорогого ремонта. Такие машины составляют четверть автопарка Госдумы.

В конце прошлого года Управделами закупило 105 LADA Vesta, 33 из них переданы в распоряжение депутатов и сотрудников аппарата нижней палаты.

Вскоре в автопарке Госдумы появятся иномарки с высокой отечественной локализацией, говорится в сообщении.«”В Минпромторг России направлен запрос о предоставлении актуальной информации о выпускаемых российскими автозаводами автомобилях с указанием процента их локализации”, – рассказали в Управделами.

Радио Sputnik также сообщало, что президент России Владимир Путин призвал чиновников пересесть на отечественные машины.

Взято отсюда.

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