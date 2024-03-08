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Инсайдер DCS: Realme GT Neo6 SE получит LTPO-экран и Snapdragon 7+ Gen 3

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Инсайдер DCS: Realme GT Neo6 SE получит LTPO-экран и Snapdragon 7+ Gen 3

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station (DCS) раскрыл часть характеристик предстоящего субфлагманского смартфона Realme. Об этом сообщает портал GSMArena.

Согласно источнику, Realme GT Neo6 SE получит OLED-дисплей с разрешением 1,5K. Причем смартфон получит LTPO-матрицу из низкотемпературных поликристаллических оксидов. Такое решение позволит устройству адаптировать скорость обновления экрана под отображаемый на нем контент. Так, при просмотре видео частота может быть снижена до 30 Гц, в играх достигать 120 Гц, а при показе статичной картинки — до 1 или 10 Гц, что положительно скажется на автономности гаджета.

На данный момент LTPO-матрицы встречаются в основном во флагманских смартфонах, среди которых Pro-версии последних iPhone, Samsung Galaxy S24, Xiaomi 14 Ultra и другие.

Кроме того, инсайдер уточнил, что за производительность Realme GT Neo6 SE будет отвечать еще невышедший чип Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3, а емкость его аккумулятора составит 5500 мАч. Скорость поддерживаемой зарядки не раскрывается.

Дата презентации и стоимость Realme GT Neo6 SE пока неизвестны. Появится ли смартфон за пределами Китая, не уточняется.

Ранее россиянин показал новый смартфон Samsung, который еще даже не продается.

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