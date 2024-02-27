Специалисты планируют связываться с модулем Nova-C только в течение суток. Об этом сообщает SpaceNews со ссылкой на американскую компанию Intuitive Machines.

Отмечается, что модуль сел боком на поверхность естественного спутника Земли. Из-за этого ограничены передача данных на Землю и функционирование энергосистемы модуля.

Изначально планировалось, что модуль проработает на Луне семь дней.

24 февраля сообщалось, что модуль Nova-C перевернулся при посадке на Луну 22 февраля.

Днем ранее стало известно, что Nova-C успешно прилунился и вышел на связь.

Посадочный модуль Nova-C имеет габариты телефонной будки и массу около 1,9 тонн. Ракета Falcon 9 стартовала в среду, 14 февраля. Космический аппарат успешно преодолел дистанцию 370 тыс. километров.

Intuitive Machines получила от NASA $118 млн за проведение серии экспериментов на Луне. Компания также привлекла своих клиентов, включая производителя спортивной одежды Columbia Sportswear. На борту модуля находится металлизированная ткань куртки Columbia, которая должна пройти в космосе тест теплоизоляционных свойств.

Ранее в КНР определились с названием кораблей для полетов на Луну.

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