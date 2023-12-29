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Иранские пограничники задержали пиратов в Ормузском проливе

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Иранские пограничники задержали пиратов в Ормузском проливе

Сотрудники погранслужбы иранской провинции Хормозган задержали пиратов в Ормузском проливе. Они были одеты в военную форму, передает агентство IRNA.

Пограничники заметили подозрительный катер во время патрулирования окрестностей острова Ларэк. На его борту плавсредства находились двое иранцев, которые уже были замечены в пиратстве. У задержанных нашли оружие.

В середине декабря командующий военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции контр-адмирал Алиреза Тангсири заявил, что на базе ополчения «Басидж» сформирована морская милиция, в задачи которой входит для борьба с пиратством в Персидском заливе.

В конце ноября у берегов Йемена задержали и допросили пиратов, напавших на танкер. По данным источников, пять вооруженных боевиков захватили судно, но им не удалось добраться до членов экипажа, которые заперлись в безопасном помещении. Пираты пытались выломать дверь, но не смогли этого сделать.

Ранее президент Эстонии назвал Россию «жестоким пиратом» из-за действий в Черном море.

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