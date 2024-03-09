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Ирландцы на референдуме отклонили поправки к конституции по вопросу семьи

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Ирландцы на референдуме отклонили поправки к конституции по вопросу семьи

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил, что жители республики проголосовали против разработанных правительством поправок к конституции 1937 года, предполагавших расширить понятие «семья» и отказаться от упоминания домашних обязанностей женщин. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, очевидно, что поправка о семье и заботе потерпели полное поражение на референдуме при приличной явке. Премьер подчеркнул, что правительство Ирландии принимает подобный результат и полностью его уважает. Он также подчеркнул, что принимает ответственность за результат как глава правительства.

В текущий момент в конституции Ирландии семья называется «естественной и фундаментальной ячейкой общества», а ее основой считается брак.

До этого стало известно, что российские женщины все активнее используют инвестиционные инструменты для укрепления благосостояния своих семей. 

По словам старшего вице-президента, директора по внешним связям Промсвязьбанка (ПСБ) Веры Подгузовой, россиянки традиционно выбирают для инвестиций банковские вклады, недвижимость и драгоценные металлы — менее рискованные активы с конкретными целями вложений.

Ранее депутат предложил выкупать детей у женщин, которые хотят сделать аборт.

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