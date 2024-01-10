Ищем кайфоменеджера. Эксперт высказалась о необычных вакансиях

В Тюмени открыта необычная вакансия кайфоменеджера, которому готовы платить от 70 до 300 тысяч рублей, пишет сетевое издание “72.RU” со ссылкой на регионального представителя “Авито Работы” на Урале Елизавету Чурину.

Что должен делать работник, не указано, но, вероятно, речь идет про продажи, отметила эксперт.

Также, по ее словам, в областном центре ищут сомелье, который имеет опыт работы в сфере гостинично-ресторанного бизнеса, говорится в сообщении. Конный клуб подыскивает тренера-инструктора по верховой езде с профильным стажем.

Как отметил специалист Чурина, за необычными названиями вакансий иногда скрываются простые обязанности. Например, курьера можно назвать доставщиком радости, а сушиста – оформителем роллов, добавляет портал “Ямал-Медиа”.

Радио Sputnik также сообщало, что ВМС Британии ищут контр-адмирала по объявлению в Сети.

Взято отсюда.