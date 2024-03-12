В Красноярске будут судить исполнителя заказного убийства женщины

В Красноярске суд рассмотрит дело в отношении 44-летнего исполнителя расправы над Ниной Кузьминой. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России Юлия Арбузова.

Россиянин обвиняется по статьям о расправе по найму, разбое и похищении паспорта.

Ранее следователи выяснили, что к трагедии причастна подруга Кузьминой — женщина решила расправиться с ней, чтобы не возвращать долги. Она нашла исполнителя — местного жителя. Мужчина втерся в доверие к жертве и во время встречи 3 марта избил ключом-трещоткой. Затем он забрал ключи и документы из сумки женщины, вытащил деньги из сейфа в ее квартире — часть из них он передал заказчице. Позже фигурант вывез потерпевшую в Иркутскую область и там сжег.

Изначально после задержания мужчина говорил, что поссорился с женщиной из-за парковочного места, однако позже следователи выяснили истинный мотив. Известно, что россиянин был должен заказчице 600 тысяч рублей. В качестве вознаграждения женщина разрешила не возвращать ей долг.

Отмечается, что дело против заказчицы находится в производстве.

Взято

отсюда

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