реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Исполнитель заказной расправы над россиянкой пойдет под суд

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

В Красноярске будут судить исполнителя заказного убийства женщины

Исполнитель заказной расправы над россиянкой пойдет под суд

В Красноярске суд рассмотрит дело в отношении 44-летнего исполнителя расправы над Ниной Кузьминой. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России Юлия Арбузова.

Россиянин обвиняется по статьям о расправе по найму, разбое и похищении паспорта.

Ранее следователи выяснили, что к трагедии причастна подруга Кузьминой — женщина решила расправиться с ней, чтобы не возвращать долги. Она нашла исполнителя — местного жителя. Мужчина втерся в доверие к жертве и во время встречи 3 марта избил ключом-трещоткой. Затем он забрал ключи и документы из сумки женщины, вытащил деньги из сейфа в ее квартире — часть из них он передал заказчице. Позже фигурант вывез потерпевшую в Иркутскую область и там сжег.

Изначально после задержания мужчина говорил, что поссорился с женщиной из-за парковочного места, однако позже следователи выяснили истинный мотив. Известно, что россиянин был должен заказчице 600 тысяч рублей. В качестве вознаграждения женщина разрешила не возвращать ей долг.

Отмечается, что дело против заказчицы находится в производстве.

Взято
отсюда

новости часа сегодня , новости сегодня

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
Мэр раскрыл последствия атаки беспилотника ВСУ на нефтебазу в Орле

Мэр раскрыл последствия атаки беспилотника ВСУ на нефтебазу в…

Мэр Орла: после атаки дрона ВСУ на объект ТЭК из…

Исполнитель заказной расправы над россиянкой пойдет под суд

Исполнитель заказной расправы над россиянкой пойдет под суд

В Красноярске будут судить исполнителя заказного убийства женщины В Красноярске…

Жена Карпина раскрыла историю о фото с мужем в туалете ресторана

Жена Карпина раскрыла историю о фото с мужем в…

Жена тренера Карпина заявила, что с мужем просили сфотографироваться в…

На Украине появился некролог о зенитчике с фото на фоне Patriot. В чем ошиблось командование при размещении комплексов?

На Украине появился некролог о зенитчике с фото на…

На Украине появился некролог о зенитчике ВСУ Василькове на фоне…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp