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Исследование: Петербург признан самым полицентричным городом мира

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Исследование: Петербург признан самым полицентричным городом мира

Санкт-Петербург признан самым полицентричным городом мира. К такому выводу пришла исследовательская группа из Высшей школы экономики (ВШЭ) совместно с экспертами из Китая и Индии.

Для составления рейтинга специалисты разработали индекс пространственного и технологического развития городов мира (Urban & Innovation Environment Index), пишет “Петербургский дневник”.

Ученые проанализировали показатели 100 крупнейших агломераций мира и пришли к выводу, что российские города лидируют сразу по нескольким показателям.

Например, отмечен высокий уровень развития общественного транспорта – Петербург входит в пятерку мировых лидеров, обходя Сеул, Токио и Пекин.

Также Северная столица признана самым полицентричным городом мира.«

"Важное отличие Петербурга от многих мировых городов – огромная концентрация научных и образовательных учреждений. Петербург полицентричен, в нем есть Пушкин и Петергоф, и рядом есть Гатчина", – отметил ординарный профессор ВШЭ в Петербурге Даниил Александров.

Радио Sputnik сообщало, какое место среди городов-“миллионников” РФ по индексу качества жизни заняла Пермь.

Взято отсюда.

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