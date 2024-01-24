Исследование: подержанные автомобили в 2023 году подорожали на треть

В прошлом году в России самыми продаваемыми подержанными автомобилями стали Lada Granta, Hyundai Solaris, Kia Rio и Volkswagen Polo, пишет издание “Вести Подмосковья” со ссылкой на данные аналитиков компании “Авто.ру Бизнес”.

Отмечается, что средняя стоимость лотов в этой категории увеличилась в среднем на 30%. Так, частные продавцы в прошлом году подняли цены на 32 процента, а дилеры – на 22 процента.

По продажам среди автомобилей среднего класса лидером стала модель Toyota Camry, а в премиум-классе – BMW 5 серии.

Радио Sputnik также рассказало о планах “АвтоВАЗа” выпустить 12 новых моделей до 2030 года.

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