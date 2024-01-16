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Исследователь назвал имя виновника самого загадочного преступления XX века

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Исследователь Улис: легендарным Ди Би Купером является инженер Винс Петерсон

Исследователь назвал имя виновника самого загадочного преступления XX века

Исследователь-энтузиаст из США Эрик Улис заявил, что вычислил имя человека, который совершил самый знаменитый угон самолета в истории. Об этом пишет People.

В 1971 году неизвестный преступник, представившийся Дэном Купером, угнал самолет Boeing 727, направлявшийся из Портленда, штат Орегон, в Сиэтл, штат Вашингтон. Там он потребовал выкуп в размере 200 тысяч долларов, а после того, как самолет поднялся в воздух, выпрыгнул с парашютом. С тех пор его никто не видел. Из-за ошибки журналистов, сегодня легендарного преступника называют Ди Би Купером.

По словам Улиса, виновником самого загадочного преступления XX века являлся инженер компании Crucible Steel Винс Петерсон, которого уже больше 20 лет нет в живых. Такие выводы исследователь сделал, после анализа частиц титана, обнаруженных на галстуке угонщика, который он оставил в самолете.

«Очень загадочная история»Самый странный авантюрист США притворялся агентом ЦРУ и убивал людей. Но никто не понял зачемСамое загадочное преступление XX века близко к раскрытию.Что известно об угонщике самолета, который растворился в небе?

Титановый сплав, по словам Уилса, был произведен на заводе Crucible Steel в штате Пенсильвания, где работал Петерсон. Компания в 1960-х была одним из главных подрядчиков корпорации Boeing. Ее сотрудники постоянно летали в командировки в Сиэтл, чтобы работать с авиапроизводителем. Считается, что Ди Би Купер отлично знал устройство самолета Boeing 272, что и позволило ему совершить побег. Это, по мнению, Улиса, тоже указывает на Петерсона.

Исследователь пока не раскрыл всех подробностей расследования, но назвал Петерсона «очень интересной личностью». «Я могу связать его с Сиэтлом и корпорацией Boeing», — сказал Улис, добавив, что в ближайшее время планирует подробно изучить его биографию.

Ранее блогер из США обнаружил автомобиль и останки бывшего моряка ВМФ, который пропал в 2013 году. Открытие он сделал с помощью беспилотника.

Взято
отсюда

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