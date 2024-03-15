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Источник: Ани Лорак подала документы на получение гражданства РФ

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Источник: Ани Лорак подала документы на получение гражданства РФ

Украинская певица Ани Лорак подала заявление на получение российского паспорта, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в окружении артистки.«”Каролина Куек (настоящее имя певицы – ред.) подала заявление на получение гражданства России еще в феврале”, – рассказал собеседник агентства.

Ани Лорак – народная артистка Украины, ставшая популярной в России в 2010-е годы. Среди ее наград – “Золотой граммофон” и звание лауреата “Песни года”.

В марте 2022 Ани Лорак лишилась именной плиты на Аллее звезд в украинских Черновцах – малой родине певицы. Исполнительницу включили в черный список артистов, которых Киев объявил “угрозой нацбезопасности” страны.

В 2023 году исполнительница вошла в состав жюри детского телевизионного конкурса “Ты супер!”, который проводится телекомпанией НТВ в партнерстве с агентством и радио Sputnik.

Радио Sputnik также рассказало, почему певец Сергей Пенкин не стал получать иностранное гражданство.

Взято отсюда.

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