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Источник: дело о причинении смерти расследуют против друга Понасенкова*

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Источник: дело о причинении смерти расследуют против друга Понасенкова*

Полицейский автомобиль . Архивное фото

В отношении Рамиса Зарипова, друга публициста Евгения Понасенкова*, расследуется уголовное дело о “причинении смерти” после инцидента с нетрезвым мужчиной на Арбате, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Ранее ряд СМИ писал, что летом к прогуливающимся по Арбату в Москве Понасенкову* и Зарипову подошел нетрезвый мужчина. Между приятелем публициста и прохожим завязался конфликт, в результате Зарипов толкнул мужчину – тот упал и ударился головой об асфальт. Потерпевшего госпитализировали, однако спустя несколько дней он умер.

Как уточнил собеседник РИА Новости, изначально было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (часть 1 статьи 111 УК РФ, до 8 лет заключения), после смерти потерпевшего на основании экспертизы дело переквалифицировали на статью о причинении смерти по неосторожности. «”В настоящее время расследуется уголовное дело, возбужденное по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)”, – сказал собеседник агентства.

Максимальное наказание по указанной статье – лишение свободы на два года.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

город Горняк
Взято отсюда
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