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Источник: осужденный за фейки об армии впервые лишен гражданства РФ

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Источник: осужденный за фейки об армии впервые лишен гражданства РФ

Мужчину, приговоренного прошлым летом к отбыванию срока в колонии за распространение фейков о российской армии, лишили приобретенного им гражданства, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, до этого не было известно о случаях лишения гражданства после вступления в силу приговора в отношении осужденных по статье 207.3 Уголовного кодекса РФ.

Уточняется, что речь идет об Александре Сомрякове, в июле 2023 года получившем шесть лет колонии общего режима за распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России (пункт “д” части 2 статьи 207.3 Уголовного кодекса).

По данным объединенной пресс-службы судов Кубани, в основу уголовного дела легли его посты в соцсети о якобы совершенных российскими военными преступлениях в Мариуполе и Буче.

В суде Сомряков частично признал вину, заявив, что понимал ложность опубликованной информации, но хотел “выставить это на всеобщий суд” и получить больше подписчиков, лайков и комментариев.

Ранее радио Sputnik сообщало, что в Думе хотят расширить перечень преступлений, совершение которых влечет утрату приобретенного российского гражданства.

Взято отсюда.

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