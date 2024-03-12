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Источник раскрыл детали атаки дронов на нефтебазу в Орле

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Источник раскрыл детали атаки дронов на нефтебазу в Орле

В ночь на вторник нефтебазу в Орле атаковали три ударных дрона, сообщил представитель экстренных служб.«”После падения первого БПЛА на нефтебазе в 02:11 мск возник пожар на площади 100 квадратных метров”, – сказал собеседник РИА Новости.

По его словам, примерно через 20 минут упал второй беспилотник, детонации не последовало. Чуть позже было зафиксировано падение третьего дрона на техническое здание нефтебазы, фасад которого получил повреждения.

Источник рассказал, что пожар на нефтебазе тушили с применением пожарного поезда, всего привлекли почти 130 человек и около 40 единиц техники.

Изначально в сторону нефтебазы летел и четвертый дрон, но в итоге он поменял направление в сторону города Ливны Орловской области и впоследствии был сбит ПВО в Курской области, добавил собеседник агентства.

Ранее радио Sputnik сообщило, что в Орле ликвидированы последствия атаки БПЛА на нефтебазу.

Взято отсюда.

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