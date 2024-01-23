Источник рассказал о ходе утилизации кораблей ВМС Украины в Севастополе

Процесс утилизации кораблей ВМС Украины, оставшихся в Севастополе после 2014 года, идет полным ходом, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.«

"Все украинские корабли, которые после 2014 года оставались в Севастополе, будут утилизированы. Процесс уже идет полным ходом, порядка двух третей из них либо уже порезаны на металл, либо расстреляны в качестве мишеней в ходе ракетных стрельб", – сказал собеседник агентства.

По его словам, утилизация проходит в Инкермане (пригород Севастополя), где со времен Советского Союза находится занимающееся этим предприятие.

Радио Sputnik сообщало, что ВМС Украины сообщили о создании отдельной бригады морских беспилотников.

Взято отсюда.