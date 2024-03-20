реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Источник рассказал о младенцах, чьи тела нашли на насосной станции в Москве

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Источник рассказал о младенцах, чьи тела нашли на насосной станции в Москве

Канализационный люк. Архивное фото

Младенцев, чьи тела нашли на насосной станции в Новой Москве, могли выкинуть в канализацию, рассказал РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах.

Ранее СК и прокуратура сообщали, что в понедельник и вторник на насосной станции на Солнечной улице, на которой шел ремонт, последовательно нашли тела двух младенцев. Было возбуждено два уголовных дела по статье о “причинении смерти по неосторожности”.

Следствие установило, что оба младенца – девочки, у одной из них обнаружена “на голове рана в теменной области слева”. Следственный комитет продолжает выяснять личность матери детей.

“Проводятся необходимые экспертизы, однако не исключено, что дети у женщины могли родиться мертвыми, после чего она выбросила их в канализацию”, – сказал собеседник агентства. По словам источника, мертвых младенцев нашла сотрудница насосной станции.

новости Локтевский
Взято отсюда
Источник

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
95-летний юбилей отметила жительница Ленинского района Барнаула Вера Митрофановна Сергеева

95-летний юбилей отметила жительница Ленинского района Барнаула Вера Митрофановна…

Вера Митрофановна родилась в г. Ульяновске. В 30-е годы их…

Еврокомиссия впервые в текущем году перевела транш помощи Украине

Еврокомиссия впервые в текущем году перевела транш помощи Украине

Еврокомиссия перевела первый в 2024 году транш макрофинансовой помощи Украине,…

“Причина на виду”. Почему Блинкен заблокировал заявление G7 по России

“Причина на виду”. Почему Блинкен заблокировал заявление G7 по…

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заблокировал принятие странами G7 заявления…

Российские бойцы зачистили от остатков украинских боевиков село Козинка

Российские бойцы зачистили от остатков украинских боевиков село Козинка

Российские подразделения полностью зачистили от остатков украинских вооруженных формирований село…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp