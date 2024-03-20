Источник рассказал о младенцах, чьи тела нашли на насосной станции в Москве

Канализационный люк. Архивное фото

Младенцев, чьи тела нашли на насосной станции в Новой Москве, могли выкинуть в канализацию, рассказал РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах.

Ранее СК и прокуратура сообщали, что в понедельник и вторник на насосной станции на Солнечной улице, на которой шел ремонт, последовательно нашли тела двух младенцев. Было возбуждено два уголовных дела по статье о “причинении смерти по неосторожности”.

Следствие установило, что оба младенца – девочки, у одной из них обнаружена “на голове рана в теменной области слева”. Следственный комитет продолжает выяснять личность матери детей.

“Проводятся необходимые экспертизы, однако не исключено, что дети у женщины могли родиться мертвыми, после чего она выбросила их в канализацию”, – сказал собеседник агентства. По словам источника, мертвых младенцев нашла сотрудница насосной станции.

новости Локтевский

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