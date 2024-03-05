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Источник рассказал, почему иностранец разрисовал памятник во Владивостоке

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Источник рассказал, почему иностранец разрисовал памятник во Владивостоке

Иностранец, который оставил надписи на памятнике “Поспеловская батарея”, входящего в состав Владивостокской крепости на острове Русском во Владивостоке, думал, что пишет на обычной стене и не подозревал, что это памятник, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Ранее в соцсетях появилось снятое очевидцами видео, где мужчина краской из баллончика пишет на стене памятника “Akosh+Sasha”. Возбуждено уголовное дело по статье “повреждение памятников”. Полиция сообщила, что личности подозреваемых установлены. Жители Владивостока – девушка и молодой человек 23 лет – задержаны и доставлены в СУСК РФ по региону.

“Хотели просто написать, как на (обычной – ред.) стене, не подумали, что это памятник”, – сообщил собеседник агентства.

Источник в правоохранительных органах ранее уточнил РИА Новости, что мужчина – уроженец Узбекистана. Другой источник рассказал агентству, что задержанный имеет вид на жительство.

Главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину, как сообщалось ранее, доложат о ходе расследования уголовного дела по факту повреждения на острове Русском памятника “Поспеловская батарея”, входящего в состав Владивостокской крепости.

В понедельник СУСК информировало, что следователи проверят и законность пребывания в России иностранца, уточнив, что задержанная девушка – жительница Владивостока, решается вопрос об их аресте.

Поспеловская батарея расположена на мысе Поспелова на Русском острове и относится к восточному фронту Южного отдела обороны Владивостокской крепости.

Владивостокская крепость – самая большая в России и единственная из морских крепостей страны, входящая в список уникальных исторических памятников ЮНЕСКО. Официально статус крепости Владивосток получил 30 августа 1889 года. Крепость занимает более 400 квадратных километров на земле и под землей. В ее состав входили около 50 береговых батарей, 16 фортов, десятки береговых капониров, большое количество опорных пунктов и сухопутных батарей, восемь подземных казарм. Было построено около 130 различных фортов, укреплений, опорных пунктов и береговых батарей, на вооружении которых было 1,4 тысячи орудий.

новости Локтевский
Взято отсюда
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