Источник: силовики ликвидировали шестерых боевиков в Ингушетии

Силовики ликвидировали шестерых боевиков, оказавших вооруженное сопротивление, в ходе спецоперации в городе Карабулаке Ингушетии, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах региона.«”По предварительным данным, в ходе боестолкновения ликвидированы шесть боевиков, их личности устанавливаются”, – сказал собеседник агентства.

Ранее оперативный штаб региона информировал, что в целях обеспечения безопасности граждан в городе Карабулаке введен правовой режим контртеррористической операции. Район ее проведения ограничен улицами Рабочая, Осканова, Набережная и Джабагиева. Жителей домов, прилегающих к указанному району, эвакуировали.

По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), в Ингушетии при проведении оперативно-розыскных мероприятий органы безопасности обнаружили в одном из жилых зданий группу бандитов, планировавших совершить резонансные теракты.

Отмечалось, что на предложение сдаться боевики открыли огонь по правоохранителям. Сотрудники правопорядка вступили в бой с террористами. Спецназ ФСБ заблокировал боевиков в многоквартирном доме.

Радио Sputnik ранее сообщало, что в Карабулаке продолжает действовать режим КТО.

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