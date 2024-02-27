Источник: суд подтвердил решение об изъятии имущества у “Покровского”

Краснодарский краевой суд во вторник подтвердил решение нижестоящей инстанции, взыскавшей в доход государства имущество концерна “Покровский” и связанных с ним фирм на сумму более 500 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

В конце октября источник сообщал агентству, что Лабинский городской суд Краснодарского края взыскал в доход государства имущество концерна “Покровский” и связанных с ним фирм. Так, в казну были обращены расположенные на территории ЮФО и СКФО сельскохозяйственные предприятия, сахарные заводы, мясокомбинаты, фирмы по производству электрооборудования и строительству недвижимости, “стоимость активов которых превышает 500 миллиардов рублей”.

“Краснодарский краевой суд сегодня подтвердил решение Лабинского городского суда от 23 октября 2023 года об удовлетворении иска генпрокуратуры РФ к Коровайко, Чебанову и подконтрольным им лицам об обращении в казну долей и акций компаний, полученных в нарушение законодательства о противодействии коррупции”, – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что краевой суд признал обоснованными выводы нижестоящей инстанции о нарушении Коровайко антикоррупционных запретов, в результате которых были сформированы активы концерна “Покровский”, включающего 88 организаций общей стоимостью свыше 500 миллиардов рублей.

Решение суда вступило в законную силу.

Ранее источник также сообщал агентству, что бенефициары – Андрей Коровайко и Аркадий Чебанов – находились в международном розыске за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе за организацию межрегионального преступного сообщества.

В ООО “Агрокомплекс Лабинский”, который является управляющей компанией для активов концерна “Покровский”, от комментариев воздержались. Однако ранее пресс-служба сообщала, что компания проводит аудит и оценку стоимости активов концерна “Покровский”, переданных под управление Росимущества по решению Лабинского городского суда в октябре 2023 года. “Выводы управленческой команды будут детально озвучены через несколько месяцев, но уже известно, что стоимость активов “Покровского” меньше 100 миллиардов рублей”, – отмечала компания.

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