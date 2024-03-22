Источник: в Дагестане задержали бывшего росгвардейца, подозреваемого в ДТП

Автомобиль полиции. Архивное фото

Бывший сотрудник Росгвардии задержан в Дагестане в качестве подозреваемого в ДТП, в котором погиб подросток, сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах республики.

Вечером 21 марта в пригороде Махачкалы на федеральной трассе Астрахань – Махачкала водитель Cadillac Escalade в состоянии алкогольного опьянения сбил двух пешеходов – 13-летнего мальчика и его 39-летнюю тетю. Ребенок скончался на месте, женщина госпитализирована в критическом состоянии.

Водитель, 48-летний житель Новолакского района Дагестана, скрылся, но в течение часа его задержали полицейские.

“Задержанный до недавнего времени служил в Росгвардии, был заместителем командира роты ОМОНа”, – сказал источник.

город Горняк

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