реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Источник: в ДТП с минивэном под Саратовом погибли граждане Таджикистана

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Источник: в ДТП с минивэном под Саратовом погибли граждане Таджикистана

Автомобиль полиции . Архивное фото

Погибшие и пострадавшие в ДТП с минивэном и двумя грузовыми автомобилями на федеральной трассе в Саратовской области являлись гражданами Таджикистана, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

Ранее в правительстве области сообщили, что в 19.33 (18.33 мск) в Федоровском районе вблизи села Мунино столкнулись фура, минивэн Hyundai и грузовая “Газель”, в результате, по предварительным данным, погибли два человека. Позднее в ГИБДД уточнили, что погибли водитель и два пассажира минивэна, еще шесть пассажиров пострадали. По данным прокуратуры региона, в результате ДТП на федеральной трассе А-298 Энгельс – граница с Казахстаном “погибли и пострадали граждане иностранного государства”. «”Все в минивэне – граждане Таджикистана”, – сказал собеседник агентства.

новости Алтайский
Взято отсюда
Источник

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

«Семьи с детьми живут хуже пенсионеров»: читатели рассказали о том, что им стало не по карману

21.01.2024

 Новости Алтай

Местами туман, изморозь: о погоде в Алтайском крае 21 января

21.01.2024

 Новости Алтай

Емельян Перезимник: приметы и какой обряд по поверьям проводили 21 января

21.01.2024

 Новости Алтай

Бийчане беспокоются, кто напрашивается в их квартиры проверить счетчики

21.01.2024

 Новости Алтай

В Бийске произошло ДТП с участием легковушки и трамвая

21.01.2024

 Новости Алтай

Глава СК РФ поручил возбудить дело после высадки детей из автобуса в Бийске

21.01.2024

 Гороскоп

Проявите гибкость. Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 20 января

21.01.2024

 Происшествия

Два человека пострадали при столкновении “Жигулей” с грузовиком в Барнауле

21.01.2024

 Происшествия

Два человека погибли в ДТП под Барнаулом

21.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске