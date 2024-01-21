Источник: в ДТП с минивэном под Саратовом погибли граждане Таджикистана

Автомобиль полиции . Архивное фото

Погибшие и пострадавшие в ДТП с минивэном и двумя грузовыми автомобилями на федеральной трассе в Саратовской области являлись гражданами Таджикистана, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

Ранее в правительстве области сообщили, что в 19.33 (18.33 мск) в Федоровском районе вблизи села Мунино столкнулись фура, минивэн Hyundai и грузовая “Газель”, в результате, по предварительным данным, погибли два человека. Позднее в ГИБДД уточнили, что погибли водитель и два пассажира минивэна, еще шесть пассажиров пострадали. По данным прокуратуры региона, в результате ДТП на федеральной трассе А-298 Энгельс – граница с Казахстаном “погибли и пострадали граждане иностранного государства”. «”Все в минивэне – граждане Таджикистана”, – сказал собеседник агентства.

новости Алтайский

Взято отсюда

Источник