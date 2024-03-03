Источник: в городе Карабулаке Ингушетии продолжает действовать режим КТО

В городе Карабулаке Ингушетии продолжает действовать режим контртеррористической операции, идет нейтрализация боевиков, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона. «

"Режим КТО в Карабулаке продолжает действовать, идут активные мероприятия по нейтрализации боевиков", – сказал собеседник агентства.

Оперативный штаб региона накануне информировал, что в целях обеспечения безопасности граждан в городе Карабулаке введен правовой режим контртеррористической операции. Район ее проведения ограничен улицами Рабочая, Осканова, Набережная и Джабагиева. Жителей домов, прилегающих к указанному району, эвакуировали.

По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), в Ингушетии при проведении оперативно-розыскных мероприятий органы безопасности обнаружили в одном из жилых зданий группу бандитов, планировавших совершить резонансные теракты.

Отмечалось, что на предложение сдаться боевики открыли огонь по правоохранителям. Сотрудники правопорядка вступили в бой с террористами. Спецназ ФСБ заблокировал боевиков в многоквартирном доме.

Радио Sputnik ранее сообщило, что ФСБ предотвратила в Запорожской области теракт с применением химоружия.

Взято отсюда.