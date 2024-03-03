реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Источник: в городе Карабулаке Ингушетии продолжает действовать режим КТО

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Источник: в городе Карабулаке Ингушетии продолжает действовать режим КТО

В городе Карабулаке Ингушетии продолжает действовать режим контртеррористической операции, идет нейтрализация боевиков, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона. «

"Режим КТО в Карабулаке продолжает действовать, идут активные мероприятия по нейтрализации боевиков", – сказал собеседник агентства.

Оперативный штаб региона накануне информировал, что в целях обеспечения безопасности граждан в городе Карабулаке введен правовой режим контртеррористической операции. Район ее проведения ограничен улицами Рабочая, Осканова, Набережная и Джабагиева. Жителей домов, прилегающих к указанному району, эвакуировали.

По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), в Ингушетии при проведении оперативно-розыскных мероприятий органы безопасности обнаружили в одном из жилых зданий группу бандитов, планировавших совершить резонансные теракты.

Отмечалось, что на предложение сдаться боевики открыли огонь по правоохранителям. Сотрудники правопорядка вступили в бой с террористами. Спецназ ФСБ заблокировал боевиков в многоквартирном доме.

Радио Sputnik ранее сообщило, что ФСБ предотвратила в Запорожской области теракт с применением химоружия.

Взято отсюда.

горняк22 телеграм
Буйный россиянин бросался в пассажиров самолета яблоками

Буйный россиянин бросался в пассажиров самолета яблоками

Пассажир рейса Томск — Москва бросался в людей яблоками и…

Узнать больше
В Алтайском крае при пожаре погибли мужчина и его маленькая дочь

В Алтайском крае при пожаре погибли мужчина и его маленькая дочь

В Алтайском крае в селе Ая произошел пожар, который унес…

Узнать больше
Годовалая девочка отравилась насваем, который нашла на полу в квартире

Годовалая девочка отравилась насваем, который нашла на полу в квартире

В Санкт-Петербурге годовалая девочка из Узбекистана нашла на полу съемной…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp