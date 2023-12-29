Источник: в МО нашли тело отца Владимира Легойды с колото-резаными ранами

Уголовное дело об убийстве пожилого человека открыто в Ленинском городском округе Подмосковья, сообщили в пресс-службе СК РФ.

По данным источника агентства в правоохранительных органах, речь идет об отце председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимира Легойды.

Отмечается, что 29 декабря на обочине дороги в Ленинском городском округе обнаружено тело 90-летнего местного жителя с множеством колото-резаных ран.«

"По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело (ч.1 ст.105 УК РФ) (Убийство)", – приводит РИА Новости фрагмент сообщения.

На месте происшествия работают наиболее опытные следователи и криминалисты регионального СК России.«”Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Александру Старикову представить оперативный доклад о проведенных первоначальных следственных действиях и обстоятельствах произошедшего. Ход расследования поставлен главой ведомства на контроль в центральном аппарате СК России”, – сообщили в пресс-службе СКР.

Ранее радио Sputnik рассказало о задержании по обвинению в убийстве актера сериала “Слово пацана. Кровь на асфальте” Сергея Базанова.

Взято отсюда.