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Источник: в Петербурге три тысячи мигрантов доставили в полицию в Новый год

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Источник: в Петербурге три тысячи мигрантов доставили в полицию в Новый год

Форма сотрудника полиции. Архивное фото

Около 3 тысяч иностранных граждан оказались в полиции в Санкт-Петербурге в новогоднюю ночь в профилактических целях, в результате проверки выяснилось, что более 600 из них находятся на территории России с нарушениями миграционного законодательства, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Он отметил, что в новогоднюю ночь правоохранительные органы обеспечивали охрану общественного порядка и безопасности в Петербурге. Особое внимание было уделено правопорядку в историческом центре города. В результате грубых нарушений общественного порядка допущено не было.

“В ходе проверочных мероприятий в целях профилактики правонарушений сотрудниками полиции было доставлено для административного разбирательства из центральной части города около 3 тысяч иностранных граждан. Как выяснилось, более 600 мигрантов находятся на территории России с различными нарушениями миграционного законодательства. Все они привлечены к административной ответственности”, – отметил собеседник агентства.

По его словам, более чем по 100 нарушителям решается вопрос о последующем выдворении за пределы РФ.

город Горняк
Взято отсюда
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