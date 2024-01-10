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Источник: в Видном нашли останки, которые могут принадлежать рэперу Sir-J

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Источник: в Видном нашли останки, которые могут принадлежать рэперу Sir-J

В подмосковном Видном нашли обгоревшие останки тела, которые могут принадлежать пропавшему без вести рэперу Sir-J (настоящее имя Сергей Булавинцев), пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как сообщила старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий, некоторое время назад следователи начали проверку по заявлению родственников рэпера об исчезновении. К поискам мужчины были подключены волонтеры, в том числе из отряда “ЛизаАлерт”.«

"Сегодня в ходе разбора сгоревшего дома пропавшего мужчины и дополнительного осмотра следователями и криминалистами ГСУ СК России по Московской области обнаружены обгоревшие фрагменты тела человека. Для установления личности погибшего назначены экспертизы, в том числе генетическая", – приводит ее слова РИА Новости.

Как позднее пояснил агентству источник в правоохранительных органах, тело может принадлежать пропавшему Булавинцеву.

Радио Sputnik сообщало, что журналиста Александра Рыбина нашли мертвым в Ростовской области.

Взято отсюда.

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