Источник: во Владивостоке задержан иностранец Пэк, обвиняемый в шпионаже

Сотрудник полиции. Архивное фото

Гражданин Южной Кореи, которому в понедельник в Москве продлили арест по делу о шпионаже, был задержан во Владивостоке в начале года, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

В понедельник в Лефортовском суде Москвы РИА Новости рассказали, что продлена мера пресечения в виде заключения под стражу иностранному гражданину по фамилии Пэк, обвиняемого в шпионаже. По статье УК РФ 276 мужчине грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.

“(Задержан) во Владивостоке в начале года”, – сказал собеседник, не уточнив других подробностей.

Горняк22

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