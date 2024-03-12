реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Источник: во Владивостоке задержан иностранец Пэк, обвиняемый в шпионаже

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Источник: во Владивостоке задержан иностранец Пэк, обвиняемый в шпионаже

Сотрудник полиции. Архивное фото

Гражданин Южной Кореи, которому в понедельник в Москве продлили арест по делу о шпионаже, был задержан во Владивостоке в начале года, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

В понедельник в Лефортовском суде Москвы РИА Новости рассказали, что продлена мера пресечения в виде заключения под стражу иностранному гражданину по фамилии Пэк, обвиняемого в шпионаже. По статье УК РФ 276 мужчине грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.

“(Задержан) во Владивостоке в начале года”, – сказал собеседник, не уточнив других подробностей.

Горняк22
Взято отсюда
Источник

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
Источник: во Владивостоке задержан иностранец Пэк, обвиняемый в шпионаже

Источник: во Владивостоке задержан иностранец Пэк, обвиняемый в шпионаже

Сотрудник полиции. Архивное фото Гражданин Южной Кореи, которому в понедельник…

В Орле после атаки БПЛА загорелся резервуар на нефтебазе

В Орле после атаки БПЛА загорелся резервуар на нефтебазе

Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ. Архивное фото Один резервуар с…

Над Тульской областью уничтожили беспилотник

Над Тульской областью уничтожили беспилотник

Зенитный ракетно-пушечный комплекс “Панцирь-С” . Архивное фото Система ПВО уничтожила…

Над Курской областью сбили еще два украинских беспилотника

Над Курской областью сбили еще два украинских беспилотника

Комплекс “Стрела-10М”. Архивное фото Ещё два украинских беспилотника самолетного типа…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp