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Источник: ВСУ 34 раза обстреляли левобережье Херсонской области за сутки

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Источник: ВСУ 34 раза обстреляли левобережье Херсонской области за сутки

Осколки украинского снаряда. Архивное фото

Украинские войска в течение суток нанесли 34 удара из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.

“Боевики киевского режима продолжают террористические обстрелы левобережья Херсонской области. Вчера в течение дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 19 артиллерийских ударов. С наступлением ночи боевики киевского режима провели еще 15 обстрелов мирных объектов Херсонской области”, – сообщил источник.

Всего под огнем оказались шесть населенных пунктов: Новая Каховка, Новая Маячка, Казачьи Лагери, Днепряны, Песчановка, Кардашинка.

Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются.

Накануне Минобороны РФ сообщало, что на Херсонском направлении был уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ, Киев за сутки потерял до 35 своих военных и артиллерийскую систему М777 производства США.22 июня 2022, 17:18

новости Локтевский
Взято отсюда
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