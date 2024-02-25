Источник: ВСУ 34 раза обстреляли левобережье Херсонской области за сутки

Осколки украинского снаряда. Архивное фото
Украинские войска в течение суток нанесли 34 удара из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
“Боевики киевского режима продолжают террористические обстрелы левобережья Херсонской области. Вчера в течение дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 19 артиллерийских ударов. С наступлением ночи боевики киевского режима провели еще 15 обстрелов мирных объектов Херсонской области”, – сообщил источник.
Всего под огнем оказались шесть населенных пунктов: Новая Каховка, Новая Маячка, Казачьи Лагери, Днепряны, Песчановка, Кардашинка.
Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются.
Накануне Минобороны РФ сообщало, что на Херсонском направлении был уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ, Киев за сутки потерял до 35 своих военных и артиллерийскую систему М777 производства США.22 июня 2022, 17:18
новости Локтевский
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