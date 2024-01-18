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Источник: ВСУ нанесли 66 ударов по Херсонской области за сутки

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Источник: ВСУ нанесли 66 ударов по Херсонской области за сутки

Воронка от попадания снаряда ВСУ. Архивное фото

Украинская армия за сутки нанесла по селам левого берега Днепра Херсонской области 66 ударов из ствольной артиллерии, сообщил журналистам, источник знакомый с ситуацией. «

"Войска киевского режима продолжают бесчеловечные обстрелы населенных пунктов левого берега Херсонской области. Вчера в течение светлого времени суток украинская армия нанесла по ним 46 ударов из ствольной артиллерии. С наступлением ночи ВСУ совершили еще 20 обстрелов", – сказал источник.

Под ударами оказались Голая Пристань, Казачьи Лагеря, Днепряны, Корсунка, Алешки, Великая Лепетиха, Песчановка, Саги.

Какие разрушения получила инфраструктура, есть ли жертвы среди мирного населения – уточняется.

новости Локтевский
Взято отсюда
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