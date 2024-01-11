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Источник: ВСУ нанесли более ста ударов по Херсонской области за сутки

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Источник: ВСУ нанесли более ста ударов по Херсонской области за сутки

Фрагмент снаряда. Архивное фото

Вооруженные силы Украины за сутки нанесли по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области 106 артиллерийских ударов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.

“Преступный киевский режим продолжает бесчеловечные обстрелы мирных объектов и сел левого берега Херсонщины. Вчера в течение суток боевики ВСУ нанесли по селам левого берега Днепра 71 артиллерийский удар. Ночью противник продолжил обстрелы и нанес еще 35 ударов”, – сообщил источник.

Под обстрелами оказались 10 населенных пунктов: Обрывка, Саги, Алешки, Корсунка, Казачьи Лагеря, Малые Копани, Песчановка, Песчаное, Кардашинка, Новая Збурьевка. Какие разрушения получила инфраструктура, есть ли жертвы среди мирного населения – уточняется.

Горняк22
Взято отсюда
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