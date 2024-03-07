реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Источник: ВСУ за сутки нанесли около 40 ударов по Херсонской области

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Источник: ВСУ за сутки нанесли около 40 ударов по Херсонской области

Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото

Украинская армия за сутки провела 38 артиллерийских обстрелов населенных пунктов левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.

“Боевики киевского режима продолжают террористические обстрелы левобережья Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 19 артиллерийских ударов. С наступлением ночи боевики нанесли еще 19 ударов”, – сказал источник.

Под огонь попали 9 населенных пунктов: Казачьи Лагеря, Новая Каховка, Кардашинка, Новая Маячка, Обрывка, Алешки, Днепряны, Корсунка, Подстепное.

Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются.

новости горняк
Взято отсюда
Источник

горняк22 телеграм

Фейки о выборах, судьба двух заводов и 11-летняя чемпионка.  Что произошло в Алтайском крае 7 марта

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае…

Узнать больше

Стало известно, сколько незаконных свалок существует в Алтайском крае

В Алтайском крае по данным от Россельхознадзора найдено 18 несанкционированных…

Узнать больше

Алтайские эксперты рассказали, как правильно выбрать цветы на 8 Марта

Букет. Цветы. Роза Фото: pixabay.com Специалисты рассказали, какие болезни могут…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp