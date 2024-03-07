Источник: ВСУ за сутки нанесли около 40 ударов по Херсонской области

Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото

Украинская армия за сутки провела 38 артиллерийских обстрелов населенных пунктов левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.

“Боевики киевского режима продолжают террористические обстрелы левобережья Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 19 артиллерийских ударов. С наступлением ночи боевики нанесли еще 19 ударов”, – сказал источник.

Под огонь попали 9 населенных пунктов: Казачьи Лагеря, Новая Каховка, Кардашинка, Новая Маячка, Обрывка, Алешки, Днепряны, Корсунка, Подстепное.

Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются.

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