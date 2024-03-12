История религии станет обязательным предметом во всех вузах

С нового учебного года преподавание истории религии станет обязательным во всех российских вузах, пишет “Парламентская газета”.

Минобрнауки признало успешным эксперимент, проведенный в прошлом году в 28 высших учебных заведениях, говорится в статье.

Студентам расскажут о предпосылках христианства, великой схизме, возникновении ислама, истоках буддизма, а также о новых религиозных движениях в современном мире.

Авторы курса полагают, что эти знания нужны для понимания процессов формирования России как поликонфессионального государства-цивилизации.

На дисциплину отвели 72 часа: 36 в аудитории и столько же – на самостоятельное изучение. С конца марта стартуют курсы повышения квалификации для будущих преподавателей.

Радио Sputnik также писало, что патриарх Кирилл назвал составляющие формулы Русского мира.Прямой эфирПротоЕГЭ: в Госдуме опять попытаются отменить экзаменВчера, 15:44

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