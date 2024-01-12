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Историк Баберовски предрек поражение ВСУ из-за различия между Украиной и Россией

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Историк Баберовски предрек поражение ВСУ из-за различия между Украиной и Россией

Немецкий историк Йорг Баберовски убежден, что Украина не сможет победить в конфликте с Россией из-за неопытности солдат, больших потерь и усталости граждан от боевых действий. В интервью T-Online он отметил, что «положение Украины не лучше, чем у России».

Многие украинские солдаты, которые участвовали в боях в 2022 году, уже погибли или получили ранения. Они недовольны тем, что ими жертвуют в конфликте, который «не может быть выигран».

Баберовски также отметил, что украинская инфраструктура подвергается ракетным ударам, а поддержка со стороны западных союзников сокращается. В то же время Россия наращивает военное производство и успешно противостоит санкциям.

Военный эксперт, бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому угрожает бунт со стороны военных в ближайшее время.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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