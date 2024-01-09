Историю ямальских медвежат Хары и Савэя рассказали Путину

Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала на встрече с президентом России Владимиром Путиным историю ямальских медвежат, сообщает портал главы государства.

Медвежата оказались без мамы на месторождении “Газпрома”, где вахтовики стали подкармливать их булочками из столовой.«”Очень забавно, когда они маленькие, но потом они выросли в очень серьезного зверя, и стало уже опасно рядом с ними находиться”, – цитирует портал Радионову.

Однажды специалисты обездвижили медведей, поставили на них датчики и отнесли подальше, оставив им рыбы.«”Мы знаем четко, что они вернулись в природную среду обитания, и этот успех очень большой, потому что они долго прожили рядом с человеком”, – подчеркнула Радионова.

Первую эвакуацию двух медвежат, которых вахтовики назвали Хара и Савэй, провели в конце декабря 2021 года, уточняет ИА “Север Пресс”. Через три недели косолапые вернулись в поселок. Во второй раз хищников отправили на вертолете за 340 километров от полюбившегося им места – в национальный парк “Гыданский”.

Радио Sputnik также сообщало, что пять экопроектов Ямала вошли в число лучших на Всероссийском эко-конкурсе.

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