Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Историю ямальских медвежат Хары и Савэя рассказали Путину

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Историю ямальских медвежат Хары и Савэя рассказали Путину

Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала на встрече с президентом России Владимиром Путиным историю ямальских медвежат, сообщает портал главы государства.

Медвежата оказались без мамы на месторождении “Газпрома”, где вахтовики стали подкармливать их булочками из столовой.«”Очень забавно, когда они маленькие, но потом они выросли в очень серьезного зверя, и стало уже опасно рядом с ними находиться”, – цитирует портал Радионову.

Однажды специалисты обездвижили медведей, поставили на них датчики и отнесли подальше, оставив им рыбы.«”Мы знаем четко, что они вернулись в природную среду обитания, и этот успех очень большой, потому что они долго прожили рядом с человеком”, – подчеркнула Радионова.

Первую эвакуацию двух медвежат, которых вахтовики назвали Хара и Савэй, провели в конце декабря 2021 года, уточняет ИА “Север Пресс”. Через три недели косолапые вернулись в поселок. Во второй раз хищников отправили на вертолете за 340 километров от полюбившегося им места – в национальный парк “Гыданский”.

Радио Sputnik также сообщало, что пять экопроектов Ямала вошли в число лучших на Всероссийском эко-конкурсе.

Взято отсюда.

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Общество

Барнаульцы смогут пройти новогодний квест в городке на улице Мало-Тобольской

10.01.2024

 Новости Барнаул

В алейском детсаду поблагодарили Александра Терентьева за восстановление зарплат

10.01.2024

 Новости Барнаул

Журнал «Народы и религии Евразии» включен в международную базу Scopus

10.01.2024

 Новости Барнаул

В Алтайском музыкальном театре обновят звуковое оборудование

10.01.2024

 Новости Барнаул

Как и когда в 2024 году будут проводить государственные экзамены

10.01.2024

 Новости Барнаул

В Алтайском крае объявлен новый штормпрогноз

10.01.2024

 Новости Барнаул

В Правительстве Алтайского края приняли решение из-за непогоды ввести режим повышенной готовности

10.01.2024

 Новости Барнаул

Алтайский край настигнет ураганный ветер до 118 км/ч

10.01.2024

 Новости Барнаул

Житель Бийского района напал на фельдшера

10.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix