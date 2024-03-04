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Итальянский дирижер Мастранджело: фестиваль молодежи в “Сириусе” шикарный

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Итальянский дирижер Мастранджело: фестиваль молодежи в "Сириусе" шикарный

Итальянский дирижер Фабио Мастранджело на стенде Санкт-Петербурга в “Сириусе”, где проходит Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ), провел часовую беседу с участниками фестиваля, пишет “Петербургский дневник”.«”Я сразу почувствовал, что ребята с большим вниманием участвовали в нашей беседе. Очень внимательно слушали мои ответы на их вопросы, а не просто сидели в ожидании, когда же мероприятие закончится. Выступающий всегда это чувствует. Это очень важный момент”, – рассказал изданию дирижер.

По его признанию, размах фестиваля произвел на него впечатления.«”Фестиваль шикарный и очень нужный, потому что это момент, когда люди из совершенно разных стран могут общаться, объединяться мыслями и идеями. Более того, могут оценить реальную обстановку в России и составить о ней свое мнение, а не то, которое им было навязано”, – отметил главный дирижер симфонического оркестра “Северная Симфония” и художественный руководитель Музыкального театра им. Ф. И. Шаляпина.

На федеральной территории “Сириус” по указу Путина с 1 по 7 марта проходит Всемирный фестиваль молодежи. Организатором мероприятия выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

Радио Sputnik сообщило, в каком павильоне пройдут самые массовые мероприятия в рамках ВФМ.

Взято отсюда.

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