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Из Авдеевки вывезли 4-летнего мальчика, прятавшегося от ВСУ в подвале

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Из Авдеевки вывезли 4-летнего мальчика, прятавшегося от ВСУ в подвале

Волонтеры в день рождения четырехлетнего Димы вывезли его с семьей из Авдеевки, говорится в сообщении на сайте телеканала “Звезда”.

Мальчик с родителями год прятался в подвале от вражеских дронов и других угроз, в том числе от “Белых ангелов” – так называют подразделение украинской полиции, которое ведет охоту за детьми в городах Донбасса, отмечается в репортаже.«”Детей у родителей насильно отбирали. Не хотите выезжать – лишаем родительских прав на месте и забираем ребенка. Даже там сидя, думали: может, все-таки уехать? Что его там, на Украине, ждет?” – рассказали Полина и Денис, родители Димы.

Когда родители мальчика увидели “Белых ангелов” на улицах Авдеевки, они спрятали сына в подвал, убрали все детские вещи. Надежда была только одна – дождаться, когда город освободит российская армия, говорится в публикации.

Сейчас семья находится в пункте временного размещения. Диме на день рождения подарили радиоуправляемую машинку.

В репортаже также отмечается, что в четыре года Дима знает алфавит и уже умеет считать до 20 благодаря маме Полине, которая занималась с ним прямо в подвале. По данным телеканала, мальчик никогда не ходил в детский сад, однако теперь у него и у всей семьи начнется новая жизнь.

Радио Sputnik также сообщало, как солдат ВСУ в Авдеевке неделю прятался от огня сослуживцев.

Взято отсюда.

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