Из Кызыла в Красноярск вылетел Ил-76 с пострадавшими в ЧП на ТЭЦ в Туве

Спецборт Ил-76 МЧС России. Архивное фото

Спецборт Ил-76 вылетел из Кызыла в Красноярск с восьмью пострадавшими в результате ЧП на Шагонарской ТЭЦ в Туве, сообщила пресс служба МЧС России.

В среду в трехэтажном здании центральной котельной Шагонарской ТЭЦ произошел взрыв угольной пыли в помещении подачи топлива, вызвавший пожар на площади 50 квадратных метров. Пострадали 23 человека, 15 были госпитализированы. МЧС России отправило в регионе оборудование для восстановления теплоснабжения и обогрева социально значимых объектов.

“В столице Тувы самолет принял на борт восемь пострадавших в результате происшествия на ТЭЦ. Комиссией врачей, прибывших из Москвы, был проведен тщательный осмотр всех пострадавших, после которого на консилиуме было принято решение транспортировать восемь тяжело больных в лечебные учреждения города Красноярска”, – говорится в сообщении.

Уточняется, что на борту самолета больных сопровождают медицинский персонал отряда “Центроспас” МЧС России, Всероссийского центра медицины катастроф “Защита” Минздрава РФ, психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России и родственники.

По данным правительства Красноярского края, пострадавшие будут проходить лечение в ожоговом центре Краевой клинической больницы.

В свою очередь, глава республики Тува Владислав Ховалыг в своем Telegram-канале сообщает, что решение о транспортировке в специализированный ожоговый центр Краевой государственной клинической больницы восьмерых пострадавших принято после консилиума с участием врачей многопрофильной бригады специалистов из Федерального центра медицины катастроф Минздрава России, прибывших ночью в Туву.

По словам Ховалыга, еще семеро пострадавших продолжают лечение в Республиканской больнице №1 в Туве. Ведутся также телемедицинские консультации со специалистами крупных научных учреждений Минздрава России.Вчера, 09:20

город Горняк

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