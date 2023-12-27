Из России до конца 2025 года запрещено вывозить ряд товаров и оборудования

Временный запрет на вывоз из России некоторых товаров и оборудования продлен на два года, до 31 декабря 2025-го. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.«

"Экспортное ограничение распространяется в том числе на технологическое, медицинское оборудование, сельхозтехнику, электрическую аппаратуру, турбины, ядерные реакторы, кабели волоконно-оптические, отдельные виды летательных аппаратов, радиолокационные приборы, аккумуляторы, станки для обработки металла", – говорится в сообщении кабмина

Правительство также будет выдавать специальные разрешения на вывоз техники и оборудования системообразующим компаниям и их дочерним структурам.

Радио Sputnik писало, что в Раде пожаловались на умение России обходить санкции.

Взято отсюда.