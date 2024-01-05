Из Севастополя в пятницу вывезут и уничтожат остатки сбитых ракет ВСУ

Обломки сбитой украинской ракеты “Точка-У” . Архивное фото

Остатки ракет ВСУ, упавших после атаки на Севастополь, вывезут и уничтожат утром в пятницу, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Ранее Развожаев сообщил, что отраженная в четверг атака на город была самой массированной за последнее время.

“В селе Черноречье часть ракеты упала в реку, ее будут вывозить на полигон для уничтожения. В зону эвакуации попадает 47 домов, в которых проживают 99 человек, из них 15 детей. В готовности развертывания пункт временного пребывания. Работы по вывозу взрывоопасного предмета начнутся утром”, – написал Развожаев в своем Telegram-канале.

Кроме того, по его словам, также подтвердилась информация о падении ракеты в районе частного сектора за Севастопольским государственным университетом.

“Утром специалисты начнут работу по ее транспортировке на полигон для уничтожения”, – подчеркнул губернатор.

город Горняк

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