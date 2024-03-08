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Из ТРК “Фиеста” в Челябинске эвакуировали 300 человек

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Из ТРК "Фиеста" в Челябинске эвакуировали 300 человек

Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото

Триста человек, в том числе 40 детей, эвакуировались из ТРК “Фиеста” в Челябинске в пятницу из-за сработавшей автоматической пожарной сигнализации, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону.

По данным пресс-центра, инцидент произошёл в ТРК “Фиеста” в пятницу. «”По прибытию сотрудников Челябинского пожарно-спасательного гарнизона было установлено, что произошла сработка автоматической пожарной сигнализации в результате выброса пара в фудкорте. Самостоятельно из здания эвакуировались 300 человек, в том числе 40 детей”, – говорится в сообщении.

горняк
Взято отсюда
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