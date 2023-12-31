Из-за удара ВСУ по Белгороду повреждены 30 домов и 344 квартиры

Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ. Архивное фото

В результате удара ВСУ по Белгороду повреждены 30 многоквартирных домов, 344 квартиры, три частных дома, несколько соцобъектов, среди которых школа, лицей и детсад, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «”К настоящему времени различные повреждения выявлены в 30 многоквартирных домах, 344 квартирах, трех частных домовладениях, нескольких хозсубъектах и соцобъектах, среди них есть школа, лицей и детский сад. Установлены владельцы 51 поврежденного автомобиля. Работы по оценке ущерба продолжаются”, – написал он в своем Telegram-канале.

Как сообщил Гладков, в субботу в результате обстрела центра Белгорода со стороны ВСУ погиб 21 человек, из них трое – дети, 110 человек получили ранения, из них 17 – дети. Заведено уголовное дело по статьям “покушение на убийство”, “убийство”, “умышленное уничтожение/повреждение имущества”.

В Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты “Ольха” и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет “Ольха” попали по Белгороду . Как отмечали в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО “Ольха” по Белгороду , а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. В Минобороны указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.Вчера, 18:17

Горняк22

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